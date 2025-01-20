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09:28, 20 января 2025Россия

На предприятии одного из главных производителей полипропилена в России вспыхнул пожар

В Омске на территории завода «Полиом» вспыхнул пожар
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Омске на территории нефтехимического завода «Полиом» вспыхнул пожар. Об этом сообщают в экстренных службах города, заявление приводит ТАСС.

Как рассказали спасатели агентству, в тушении принимают участие почти 20 спасателей и пять единиц техники. Отмечается, что возгорание возникло на секции подготовки триэтилалюминия. Чем именно вызвано возгорание, не уточняется.

На сайте предприятия «Полиом» указано, что завод является одним из главных производителей полипропилена в России, а также одним из ключевых налогоплательщиков региона.

Ранее сообщалось, что пожар возник на окраине Калуги после падения обломков беспилотного летательного аппарата.

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