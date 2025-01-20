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16:19, 20 января 2025Бывший СССР

На Украине дерусифицировали Дуб Ленина и Кацаповку

Кабмин Украины дерусифицировал сотни объектов, включая Дуб Ленина и Кацаповку
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Daniel Haußmann / Wikimedia

Кабмин Украины провел масштабную дерусификацию сотен географических объектов страны. Об этом сообщает РБК-Украина.

Переименование произошло в рамках закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». В частности, в Самаровском районе Днепропетровской области ботанический памятник природы Дуб памяти Ленина переименован в Казацкий Дуб. Балка Кацаповка в Каменском районе Днепропетровской области переименована в балку Зеленая.

Ранее Украинские власти демонтировали памятник советскому актеру и поэту Владимиру Высоцкому. Он находился у здания киностудии в Одессе.

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