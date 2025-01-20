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12:36, 20 января 2025Бывший СССР

На Украине предотвратили покушение на замминистра здравоохранения

СБУ заявила о предотвращении покушения на замминистра здравоохранения Дуброва
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Служба безопасности Украины»

На Украине задержали подозреваемых, которые готовили покушение на замминистра здравоохранения страны Сергея Дуброва. Об этом заявила Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, подозреваемых задержали «на горячем» во время передачи денег за покупку огнестрельного оружия. Они являются жителями Киевской области.

Издание «Страна» со ссылкой на национальную полицию сообщает, что подозреваемые в подготовке покушения — мужчина 36 лет и женщина 29 лет. Их мотив — месть за врачебную ошибку, из-за которой родственник задержанных не выжил. Сообщается, что Дубров работал врачом-анестезиологом в больнице, где произошла трагедия.

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