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10:39, 20 января 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли пункты возможного мирного плана Трампа

В мирный план Трампа может войти пункт про заморозку конфликта на Украине
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Carlos Barria / Reuters

В мирный план по Украине избранного президента США Дональда Трампа могут войти два пункта. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорник"», — говорится в публикации.

Второй пункт возможного мирного плана Трампа по Украине предположительно будет касаться заморозки конфликта и остановки боевых действий на передовой. Однако, по информации источников издания, такое развитие событий не устроит Киев.

Ранее выгодное для Москвы завершение конфликта на Украине предрекли в США. Причиной этого были названы давние симпатии Трампа к президенту России Владимиру Путину.

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