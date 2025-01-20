На Украине раскрыли пункты возможного мирного плана Трампа

В мирный план Трампа может войти пункт про заморозку конфликта на Украине

В мирный план по Украине избранного президента США Дональда Трампа могут войти два пункта. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорник"», — говорится в публикации.

Второй пункт возможного мирного плана Трампа по Украине предположительно будет касаться заморозки конфликта и остановки боевых действий на передовой. Однако, по информации источников издания, такое развитие событий не устроит Киев.

Ранее выгодное для Москвы завершение конфликта на Украине предрекли в США. Причиной этого были названы давние симпатии Трампа к президенту России Владимиру Путину.