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10:22, 20 января 2025Мир

В США предрекли России выгодное завершение конфликта на Украине из-за Трампа

NYT: Симпатия Трампа к Путину приведет к выгодному для РФ завершению конфликта
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Симпатия избранного президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину приведет к выгодному для России завершению конфликта на Украине. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Остается неясным, как Трамп придет к соглашению, но, учитывая его давнюю симпатию к президенту России Владимиру Путину, его враждебность к Украине и его сопротивление военной помощи США Киеву, аналитики ожидают, что любое урегулирование, к которому он стремится, будет выгодным для Москвы», — говорится в материале.

При этом отмечается, что Трамп так и не предпринял шагов для реализации своего предвыборного обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. Будущий советник избранного президента по национальной безопасности Майкл Уолтц подчеркнул, что прекращение конфликта будет главным приоритетом для новой американской администрации.

Ранее директор Института Кеннана при Центре Вильсона и автор книги «Столкновения» о конфликте на Украине Майкл Киммейдж предположил, что обещание Дональда Трампа завершить конфликт еще до своего прихода в Белый дом и за 24 часа было скорее сигналом, чем их точной интерпретацией намерения.

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