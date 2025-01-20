В США объяснили обещание Трампа завершить украинский конфликт за 24 часа

NYT: обещание Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа было сигналом

Обещание избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине еще до своего прихода в Белый дом и за 24 часа было скорее сигналом, чем их точной интерпретацией намерения. Об этом заявил директор Института Кеннана при Центре Вильсона и автор книги «Столкновения» о российско-украинском конфликте, сообщает The New York Times (NYT).

«Его цели с помощью этой риторики могут быть следующими: дать понять правительству, что его подход к России и войне будет отличаться от подхода [действующего президента США Джо] Байдена, что его главная цель — положить конец войне, а не добиться победы Украины», — сказал он.

По словам эксперта, давая данное обещание, Трамп также хотел дать всем понять, что у руля урегулирования украинского кризиса будет стоять он, а не глубинное государство, которое втягивает США в вечные войны.

Ранее Трамп снова пообещал закончить конфликт на Украине. Он также заверил, что предотвратит третью мировую войну, к которой, по его мнению, планета очень близка.