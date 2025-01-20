Представитель Института Шиллера Блэк назвал внешнюю политику Байдена провалом

Наследие действующего президента США Джо Байдена стало полным провалом. Об этом заявил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк, сообщает РИА Новости.

По его словам, наследие Байдена во внешней политике стало провальным, так как его команда пыталась сохранить англо-американское стратегическое доминирование, не учитывая тот факт, что пришел конец западного колониализма.

«Финансирование и вооружение геноцида Израиля против палестинского народа, вооружение марионеточной Украины в открыто заявленных усилиях НАТО по сокрушению России, вооружение Тайваня и укрепление сил "независимости" на острове, а также использование масштабной незаконной экономической войны (...), составили печальный список внешнеполитических провалов Байдена», -– сказал он.

Блэк добавил, что заявленное избранным американским лидером Дональдом Трампом намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным вскоре после вступления в должность является обнадеживающим признаком того, что «нынешний вполне реальный марш к Третьей мировой войне, направляемый НАТО, может быть остановлен». Он отметил, что встреча глав государств стала бы мудрым первым шагом новой администрации США.

Ранее профессор истории и директор Центра американских институтов в Университете штата Аризона Дональд Кричлоу заявил, что президентство Байдена в США запомнят как провалившееся. Он подчеркнул, что Байден надеялся стать президентом-трансформатором, но этого не случилось.