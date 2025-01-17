Историк предложил запомнить президентство Байдена как неудавшееся

Politico: Президентство Байдена запомнят как провалившееся

Президентство американского лидера Джо Байдена в США запомнят как провалившееся. Такое предположение сделал профессор истории и директор Центра американских институтов в Университете штата Аризона Дональд Кричлоу, пишет Politico.

Историк подчеркнул, что Байден вошел в Белый дом, обещая объединить страну и надеясь стать президентом-трансформатором, но этого не случилось. «Неудача Байдена была прямым отражением его политики открытых дверей в отношении иммиграции на южной границе, его приказа вывести американские военные силы из Афганистана и продолжающейся инфляции (...). Эти неудачи сочетались с общественным восприятием снижения остроты ума Байдена», — отметил он.

Преподаватель Принстона Шон Виленца заявил, что в истории останется «трагический элемент» президентства Байдена. Виктор Хансон, старший научный сотрудник Фонда Мартина и Илли Андерсона в Институте Гувера Стэнфордского университета, предположил, что оно запомнится как «самое радикально левое и поляризующее президентское правление за столетие».

По мнению директора политических исследований в Центре Нисканена в Вашингтоне Джеффри Кабасервиса, период руководства Белым домом Байденом станет «подходящим символом для целой политической традиции, отчаянно нуждающейся в переосмыслении».

Ранее источники из администрации президента США рассказали, что обстановка в Белом доме перед уходом Байдена напоминает морг. Уточняется, что сам Байден совершенно подавлен и люди вокруг него тоже.

