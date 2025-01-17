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13:21, 17 января 2025Мир

Белый дом сравнили с моргом

NBC News: Обстановка в Белом доме перед уходом Байдена напоминает морг
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Mandel Ngan / Reuters

Обстановка в Белом доме перед уходом действующего президента США Джо Байдена напоминает морг. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

«Он совершенно подавлен, и люди вокруг него тоже», — заявил близкий к действующему президенту человек на условиях анонимности, добавив, что Байден «метался от чувства меланхолии до смирения, гнева и тоски, размышляя о своем наследии».

По словам человека, который недавно встречался с представителями уходящей администрации Байдена, в Белом доме царит атмосфера «как в морге». Один из чиновников администрации объяснил мрачную атмосферу предстоящим возвращением избранного президента Дональда Трампа в Овальный кабинет.

Ранее Трамп заявил, что пребывание у власти действующего главы Белого дома Джо Байдена обернулось для США абсолютной катастрофой из-за распространения в стране насилия и терроризма. Республиканец также назвал Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

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