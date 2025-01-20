Раскрыта новая тактика армии России в Курской области

Shot: Российские бойцы стали применять новую тактику в Курской области

Подразделения Российской армии стали применять новую тактику в ходе боев в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ключевая роль в новой тактике отведена операторам российских беспилотников. Дроны залетают на украинские позиции в ближайшем тылу и уничтожают резервные подразделения. Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу за передовой часто не бывают прикрыты средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы — это облегчает задачу российским специалистам.

Благодаря этому приему украинские резервы не успевают выйти «на ноль» — достичь линии боевого соприкосновения. Таким образом, произвести ротацию им не удается и ВСУ несут большие потери, отмечает канал.

Ранее российский медик из отряда спецназа «Ахмат» рассказал, как полевые санинструкторы эвакуируют раненных в Курской области солдат. Военнослужащий признался, что спас свыше 300 человек.