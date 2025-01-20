Российский медик рассказал о сотнях раненых бойцов в Курской области

ТАСС: Медик спецназа «Ахмат» спас жизнь 300 раненым бойцам в Курской области

Медик отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» с позывным Сирота рассказал о сотнях раненых бойцов в Курской области. Российский медик с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российское приграничье спас жизнь более чем 300 раненым солдатам, передает ТАСС.

Как рассказал военный медик, эвакуация раненых с поля боя проходит поэтапно. На первом этапе раненый боец по возможности самостоятельно отходит к месту, куда может подъехать эвакуационная группа для оказания первой помощи. Далее его везут на пункт стабилизации, где оказывают более квалифицированную помощь. Только после этого бойца направят на хирургический стол.

«Я веду примерный учет спасенных бойцов. Только на этом направлении их уже больше 300 (...) У меня хорошая статистика. Все раненые, которые ко мне попадали, даже в тяжелейшем состоянии, от меня уезжали живыми на операционный стол, на дальнейший этап эвакуации. У меня на руках еще ни один боец не [ушел из жизни]», — рассказал Сирота.

Собеседник агентства также добавил, что ВСУ регулярно атакуют группы эвакуации с помощью беспилотников, поэтому медикам приходится отбиваться от них штатным оружием.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее в Минобороны сообщали, что удалось отбить около 63 процентов изначально занятой ВСУ территории российского региона.