Россиянин двумя ударами лишил жизни незнакомца на детской площадке

В Челябинске пьяный мужчина двумя ударами убил незнакомца на детской площадке

В Челябинской области задержали подозреваемого в расправе над мужчиной. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 12 сентября 2024 года на детской площадке во дворе дома на улице Дружбы находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый поругался с незнакомцем и нанес сему два сильных удара в грудную клетку, которые оказались не совместимы с жизнью. Обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы за то, что тот избил и дважды ударил ножом в грудь обидчика своей сожительницы.