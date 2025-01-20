Российский военный дважды ударил ножом в грудь обидчика своей сожительницы и получил срок

В Чите суд дал военному 8 лет за убийство обидчика своей сожительницы

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Константина Пичуева к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы за то, что избил и дважды ударил ножом в грудь обидчика своей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военных судов.

Как установил суд, ранее незнакомый Пичуеву пострадавший применил насилие в отношении его сожительницы. Военнослужащий решил наказать его. Он ударил обидчика женщины в лицо кулаком, потом повалил на землю и избил по телу. В какой-то момент мужчина смог вырваться и выбежал за двор. Тогда Пичуев схватил нож, который был во дворе дома, догнал его и дважды ударил ножом в левую область груди. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью, который привел его к летальному исходу.

Фигурант признан виновным и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Ивану Симакову и его подруге Наталье Щеголевой, избившим до смерти знакомого.