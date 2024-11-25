Российский военный с подругой избили до смерти знакомого

В Чите суд дал 7 лет военному, забившему до смерти знакомого из-за пенсии

Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Ивану Симакову и его подруге Наталье Щеголевой, избившим до смерти знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военному суде.

По данным ведомства, Симаков и Щеголева выпивали с потерпевшим. Они поссорились, когда узнали, что знакомый потратил всю пенсию бабушки. Осужденная кинула в грудь пострадавшего кружку и подошла к нему. Тогда он оттолкнул женщину, но это заметил Симаков. Он несколько раз ударил товарища кулаками по голове, а Щеголева схватила деревянный стул и нанесла им еще несколько ударов. Потерпевшего госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Военный получил семь лет колонии строгого режима, а его спутница — 7,5 года колонии общего режима.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы военного Дмитрия Акимова за уклонение от службы и кражу.