Самолет с россиянами на борту вернулся в аэропорт из-за поломки

Самолет Красноярск — Барнаул вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет российской авиакомпании «КрасАвиа» совершил незапланированную посадку из-за поломки. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

19 января лайнер ATR-42-500 должен был лететь из Красноярска в Барнаул, однако после взлета у него возникла техническая неисправность. В результате самолет вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме.

Уточняется, что на борту было 4 члена экипажа и 35 пассажиров, в том числе 3 ребенка. Никто не пострадал, людей доставили в здание аэровокзала.

«Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события», — написали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что другой российский самолет экстренно сел в Баку из-за плохого самочувствия пассажира. Лайнер выполнял рейс из Москвы в Дубай.