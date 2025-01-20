Летевший в Дубай самолет с россиянами совершил экстренную посадку за границей

Самолет из Москвы в Дубай экстренно сел в Баку из-за самочувствия пассажира

Самолет российской авиакомпании, летевший из Москвы в Дубай, экстренно сел за границей. Об этом сообщает ТАСС.

Утром 20 января Boeing 737-800 совершил экстренную посадку в Баку, Азербайджан, из-за ухудшения самочувствия пассажира. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту имени Гейдара Алиева в 06:27 по местному времени (05:27 мск).

Отмечается, что бортпроводники начали оказывать медицинскую помощь человеку еще в полете. После посадки пассажира передали медикам, которые решили доставить его в больницу.

После дозаправки в 08:43 (07:43 мск) самолет вылетел в Дубай.

Ранее Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку из-за поломки системы кондиционирования. Нештатная ситуация произошла на рейсе из Минвод в Ереван.