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10:07, 20 января 2025Путешествия

Летевший в Дубай самолет с россиянами совершил экстренную посадку за границей

Самолет из Москвы в Дубай экстренно сел в Баку из-за самочувствия пассажира
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании, летевший из Москвы в Дубай, экстренно сел за границей. Об этом сообщает ТАСС.

Утром 20 января Boeing 737-800 совершил экстренную посадку в Баку, Азербайджан, из-за ухудшения самочувствия пассажира. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту имени Гейдара Алиева в 06:27 по местному времени (05:27 мск).

Отмечается, что бортпроводники начали оказывать медицинскую помощь человеку еще в полете. После посадки пассажира передали медикам, которые решили доставить его в больницу.

После дозаправки в 08:43 (07:43 мск) самолет вылетел в Дубай.

Ранее Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку из-за поломки системы кондиционирования. Нештатная ситуация произошла на рейсе из Минвод в Ереван.

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