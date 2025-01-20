Стало известно о возможном наказании Куценко из-за тела в его машине

Юрист Трунов: актера Куценко могут наказать из-за найденного в его машине тела

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов оценил вероятное наказание для актера Гоши Куценко, в чьем автомобиле было найдено тело женщины. Его слова передает издание «Абзац».

Как сообщил юрист, артист будет проходить по делу в качестве свидетеля произошедшего.

«Куценко будет проходить как свидетель, владелец автомобиля несет ответственность вне зависимости от вины. Может, какие-то технические особенности автомобиля привели к трагедии? Будет проверяться его алиби. Возникает вопрос: если машина его, то как они (тело и подозреваемый в убийстве — прим. "Ленты.ру") туда попали?» — отметил Трунов.

Также он уточнил, что Куценко придется объяснять нахождение раритетного авто во дворе жилого дома. Куценко может понести наказание за неисполнение требований по хранению движимого имущества.

«Владелец должен объяснить, почему его машина давно стоит во дворе. Есть закон о недопустимости захламления и обязательной утилизации ветхого транспорта. Уголовного наказания не будет, но надо проверять на административное правонарушение», — добавил юрист.

Ранее стала известна судьба спектаклей с Гошей Куценко после инцидента с телом женщины в машине. О том, будут ли выступления отменяться, рассказали представители театра.