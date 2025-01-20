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20:06, 20 января 2025Культура

Стала известна судьба спектаклей с Куценко после инцидента с телом женщины в машине

В театре «Ателье» заявили, что Гоша Куценко не стал отменять спектакли
Андрей Шеньшаков

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Актер Гоша Куценко не собирается отменять ближайшие спектакли из-за инцидента с найденной в его машине женщиной. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на администрацию театра, в котором служит артист.

Как рассказали журналистам в театре «Ателье», Куценко выйдет на сцену в спектакле 21 января вместе с коллегой по цеху Екатериной Климовой.

«На данный момент никаких новостей об отмене не получали. Спектакль состоится, пока все в силе», — заявил сотрудник театра.

Ранее стало известно, что Куценко принес соболезнования родным женщины, найденной в его машине «Запорожец», припаркованной в центре Москвы. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

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