Куценко прокомментировал новость о найденном в его машине теле женщины

Актер Гоша Куценко принес соболезнования родным погибшей в его машине женщины

Актер Гоша Куценко прокомментировал убийство женщины, тело которой обнаружили в его машине. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК».

В опубликованном видео Куценко обращается к родственникам женщины.

«Я узнал эту новость во время съемок. Убийца задержан. Приношу соболезнования родственникам погибшей», — сообщил артист.

По его словам, новость он узнал, находясь на съемках одного из проектов, поэтому в первые минуты не мог выйти на связь.

Ранее стало известно, что в центре Москвы в автомобиле «Запорожец», принадлежащем Гоше Куценко, нашли изрезанное тело женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.