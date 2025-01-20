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15:00, 20 января 2025Культура

Куценко прокомментировал новость о найденном в его машине теле женщины

Актер Гоша Куценко принес соболезнования родным погибшей в его машине женщины
Ольга Коровина

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Актер Гоша Куценко прокомментировал убийство женщины, тело которой обнаружили в его машине. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК».

В опубликованном видео Куценко обращается к родственникам женщины.

«Я узнал эту новость во время съемок. Убийца задержан. Приношу соболезнования родственникам погибшей», — сообщил артист.

По его словам, новость он узнал, находясь на съемках одного из проектов, поэтому в первые минуты не мог выйти на связь.

Ранее стало известно, что в центре Москвы в автомобиле «Запорожец», принадлежащем Гоше Куценко, нашли изрезанное тело женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

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