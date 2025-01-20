Куценко прокомментировал новость о найденном в его машине теле женщины

Актер Гоша Куценко прокомментировал убийство женщины, тело которой обнаружили в его машине. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК».
В опубликованном видео Куценко обращается к родственникам женщины.
«Я узнал эту новость во время съемок. Убийца задержан. Приношу соболезнования родственникам погибшей», — сообщил артист.
По его словам, новость он узнал, находясь на съемках одного из проектов, поэтому в первые минуты не мог выйти на связь.
Ранее стало известно, что в центре Москвы в автомобиле «Запорожец», принадлежащем Гоше Куценко, нашли изрезанное тело женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.