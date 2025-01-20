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14:04, 20 января 2025Силовые структуры

В «запорожце» Гоши Куценко в центре Москвы нашли изрезанное тело женщины. Что известно о преступлении?

В Москве в «запорожце» Гоши Куценко нашли тело женщины
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: прокуратура Москвы

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями нашли во дворе дома на Кутузовском проспекте в Москве в автомобиле «запорожец», который принадлежит актеру Гоше Куценко. Тело обнаружили прохожие и вызвали полицию.

Как стало известно, последние два года голубой «запорожец» Куценко стоял брошенным. Машину актер купил в июне 2019 года, а потом оставил. Двери авто были открыты, поэтому туда подбросили тело женщины. Ее личность устанавливается, на вид погибшей от 30 до 35 лет.

Подозреваемый задержан

По информации Shot, это 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани. У него большое количество судимостей — за убийство, изнасилование, разбой, кражу, оскорбление представителя власти, угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело. Расследование ведет Следственный комитет, его контролирует прокуратура.

Фото: прокуратура Москвы

Тело женщины злоумышленник спрятал в припаркованном возле места преступления авто, при осмотре машины следов взлома не было обнаружено. По имеющимся данным, подозреваемый ударил женщину тычковым ножом не менее 12 раз. Мужчина на допросе рассказал, что поссорился со знакомой, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По сведениям Shot, Абдуллин познакомился со своей жертвой на Киевском вокзале за несколько часов до трагедии. Погибшая — женщина без определенного места жительства.

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Преступник жил в брошенном «запорожце» Куценко как минимум неделю

По данным Mash, задержанному за расправу над знакомой больше негде было ночевать. Брошенное авто актера привлекло внимание 30-летнего Абдуллина — он взломал дверь и поселился там. Зарезав приятельницу, он вернулся в машину и лег спать вместе с убитой — в «запорожце» его и задержали.

Как пишет Baza, следователи планируют допросить Гошу Куценко по делу об убийстве. Знаменитость уже хотели вызвать на допрос, но актер сообщил, что находится не в Москве. Предварительно, он будет проходить по делу свидетелем. «Запорожец», зарегистрированный на Куценко, стоял открытым во дворе дома на Кутузовском проспекте. По словам местных, там часто ночевал бездомный.

Вот это да!
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