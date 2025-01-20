Удар российского дрона по автомобилю ВСУ в Курской области сняли на видео от первого лица

Минобороны России опубликовало видео удара дроном по автомобилю ВСУ под Курском

Расчет российских FPV-дронов центра «Рубикон» ударил по автомобилю Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Снятое от первого лица видео атаки опубликовало Минобороны России в Telegram.

На кадрах видно, как дрон приближается к движущейся по улице неназванного населенного пункта машине, после чего запись прерывается.

В ведомстве подчеркнули, что в результате удара беспилотником транспортное средство противника было уничтожено.

Ранее Минобороны России сообщило о срыве ротации подразделений ВСУ в Курской области. По данным ведомства, пилоты вертолета Ми-28НМ выпустили ракеты по заданным координатам, поразив украинскую технику и живую силу. Уничтожение цели подтвердил авиационный наводчик.