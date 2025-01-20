Российские военные сорвали ротацию украинских подразделений в Курской области

Минобороны: Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Российские военные сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, российские летчики на вертолете Ми-28НМ выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также украинских солдат.

После нанесенного удара экипаж выполнил противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек. «Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — заключили в МО РФ.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении мешавшего продвижению российских военных орудию ВСУ.