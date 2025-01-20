В Минобороны рассказали о мешавшем продвижению российских военных под Курском орудии ВСУ

В Курской области уничтожили мешавшее продвижению российских военных орудие ВСУ

В Курской области уничтожили мешавшее продвижению российских военных орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны (МО) России, передает ТАСС.

Как рассказали в оборонном ведомстве, при ведении артиллерийской и воздушной разведки в развалинах домов одного из населенных пунктов под Курском обнаружили замаскированное орудие ВСУ, которое «постоянно вело огонь по передовым позициям и мешало продвижению российских штурмовых групп».

После того, как были установлены точные координаты, где находится орудие противника, по нему нанесли два удара из 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» и уничтожили, уточнили в МО РФ.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы (ВС) России отбили около 63 процентов изначально занятой украинскими подразделениями территории российского региона.