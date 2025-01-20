В России порассуждали о присвоении Трампу звания Герой Чечни

Адвокат Багатурия предположил, что Трампу могут присвоить звание Герой Чечни

В случае, если избранный президент США Дональд Трамп отменит наложенные на Россию санкции и поспособствует установлению мира на Украине, ему могут присвоить звание Героя России и Героя Чечни. Об этом в Telegram порассуждал российский адвокат Вадим Багатурия.

По словам Багатурии, перечисленные достижения могут подходить под определение героического поступка, а формулировки закона «Об установлении звания Героя Российской Федерации» не содержат ограничений на гражданство человека, которому намереваются присудить эту награду.

«Иностранные высшие должностные лица получали аналогичного по сути "Героя СССР", например, Фидель Кастро, Эрих Хоннекер, Вальтер Ульбрихт и прочие лидеры просоветских государств. То есть никаких препятствий для присвоения звания Трампу тоже нет», — предположил в блоге адвокат.

Багатурия добавил, что присвоение высшей награды России выглядело бы «очень красиво» в рамках перезагрузки отношений двух государств.

Ранее Трамп снова пообещал закончить конфликт на Украине. «Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну», — заверил он на митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации.