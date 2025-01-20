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00:29, 20 января 2025Мир

В Словакии заявили об ударе антироссийских санкций по Европе

Вице-спикер парламента Словакии Гашпар: Антироссийские санкции ударили по Европе
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: M. Popow / IMAGO / Global Look Press

Санкции Запада против России ударили по экономике Европы, заявил в интервью ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Сейчас становится понятно, что эти санкции все больше наносят ущерб экономике европейских стран, как и самой РФ», — сказал он. По словам Гашпара, уровень жизни обычных европейцев ухудшается.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не желает быть слугой президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что готов наложить вето на предоставление финансовой помощь Киеву от Евросоюза после того, как Зеленский отказался обсуждать транзит газа через Украину.

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