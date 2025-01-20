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22:30, 20 января 2025Мир

В Совфеде заявили о росте вопросов к Трампу после инаугурации

Сенатор Косачев: После инаугурации Трампа вопросов к нему стало больше
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

После инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США вопросов к его планам стало больше. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Сенатор обратил внимание, что в своей вступительной речи 47-й президент США высказался только по вопросам, в реализуемости и успехе которых он уверен. «Потому важно обратить внимание и на то, что в этом выступлении не прозвучало», — отметил законотворец. Он пояснил, что у Трампа нет четких позиций по стратегической стабильности, контролю над вооружениями, коллективной безопасности и украинскому кризису.

Ранее стало известно, что Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи. Говоря о внешней политике, он не затронул конфликт на Украине. При этом он подчеркнул, что США будут наращивать свою военную мощь, чтобы положить конец вооруженным конфликтам.

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