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14:35, 20 января 2025Интернет и СМИ

Водителям разъяснили предупреждение МВД о замене прав

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В соцсетях и некоторых СМИ распространилась информация о том, что МВД якобы заявило об отмене в 2025 году автоматического продления срока действия водительских удостоверений. Однако, как РБК разъяснил автоюрист Лев Воропаев, в действительности ведомство лишь предупредило о необходимости сменить удостоверение одну категорию водителей.

Ряд русскоязычных Telegram-каналов 18 января заявил, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, в текущем году якобы станут недействительными. Некоторые ресурсы при этом указали, что автоматическое продление водительских прав в России прекратилось.

В 2022 году правительство России постановило, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены автоматически на три года. В 2023 году это послабление распространилось и на водительские права, срок которых истекает в 2024–2025 годах. «Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года», — сказали тогда в МВД.

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Сообщения о якобы отмене автоматического продления прав распространились в соцсетях и мессенджерах после того, как МВД напомнило водителям о завершении в 2025 году периода автоматического продления прав. Однако на самом деле речь шла о том, что в 2025 году станут недействительными только те водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

«Водительские удостоверения, у которых в графе 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными на всей территории РФ в течение трех лет с этой даты», — напомнили в МВД.

«МВД просто напоминает, что гражданам, у которых водительское удостоверение закончило свое действие в 2022 году, в 2025 году необходимо произвести замену на новое водительское удостоверение», — объяснил автоюрист Лев Воропаев.

Утверждения о том, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2025 году, в текущем году станут недействительными, получили широкое распространение преимущественно в соцсетях и мессенджерах, также информацию опубликовали некоторые СМИ (1, 2). Некоторые издания также выложили достоверную информацию о предупреждении МВД с необходимыми разъяснениями.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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