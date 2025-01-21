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08:43, 21 января 2025Россия

Два человека получили ранения при ударе украинского дрона на российской автодороге

Белгородский глава Гладков: Два человека ранены при ударе дрона по авто
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Два человека ранены при ударе украинского дрона на российской автодороге. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам чиновника, Вооруженные силы Украины нанесли удар по авто во время движения. Раненными оказались муж и жена, состояние мужчины оценивается как тяжелое.

«Мужчина (...) со множественными осколочными ранениями ног и его супруга, получившая осколочное ранение руки. Попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую РБ (районную больницу), где им оказали первую медицинскую помощь», — рассказал Гладков.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Смоленскую область. Как сообщил смоленский губернатор Василий Анохин, после удара начались возгорания на кровлях зданий, также оказались повреждены окна жилых домов.

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