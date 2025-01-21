Фанаты ворвались в отель ради встречи с Дуа Липой

Чилийские фанаты Дуа Липы проникли в отель ради встречи с певицей

Фанаты Дуа Липы проникли в отель, где остановилась певица, чтобы сделать с ней фото. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Дуа прилетела в Южную Америку для съемок в рекламном ролике и остановилась в пятизвездочном отеле в столице Чили.

«Ситуация вышла из-под контроля, поклонники безумно хотели ее увидеть. Несколько фанатов пробрались на нужный этаж, прямо к дверям ее номера», — рассказал источник издания.

По словам инсайдера, охранникам певицы пришлось осмотреть все здание, поскольку Липа отказалась взаимодействовать с поклонниками внутри отеля и была напугана их поведением.

Ранее стало известно о грядущем замужестве Дуа Липы. По данным СМИ, бойфренд певицы, актер Каллум Тернер, сделал ей предложение.

