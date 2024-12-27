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11:49, 27 декабря 2024Культура

Стало известно о грядущем замужестве Дуа Липы

The Sun: певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер помолвлены
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Arturo Holmes / Getty Images / The Rock and Roll Hall of Fame

Бойфренд британской певицы косоварского происхождения Дуа Липы, актер Каллум Тернер сделал ей предложение руки и сердца. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источники.

По словам друзей пары, возлюбленные тихо обручились и планируют отпраздновать это событие с семьей в канун Нового года. «Дуа и Каллум очень любят друг друга и знают, что это навсегда. Они помолвлены и на седьмом небе от счастья. У Дуа был прекрасный год в профессиональной карьере, и это вишенка на торте», — рассказал источник.

Отмечается, что артистка поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) снимком, на котором видно кольцо с бриллиантом.

Ранее была раскрыта реакция Джастина Бибера на помолвку Селены Гомес.

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