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15:08, 19 декабря 2024Культура

Раскрыта реакция Джастина Бибера на помолвку Селены Гомес

Daily Mail: Джастина Бибера задела новость о помолвке Селены Гомес
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Помолвка американской певицы и актрисы Селены Гомес официально ознаменовала «конец эпохи» для певца Джастина Бибера. Об этом Daily Mail рассказал источник.

По словам собеседника газеты, несмотря на то, что артист женат и у него есть ребенок, новость о том, что его бывшая возлюбленная выходит замуж «на секунду задела его». «[Потому что] даже если они никогда не будут друзьями, встречаться или что-то в этом роде, это официально конец эпохи», — отметил инсайдер.

Он указал на то, что Гомес является важной частью прошлого Бибера, добавив, что артист рад видеть ее счастливой. «Он надеется, что это наконец заставит фанатов перестать сводить их», — заключил источник.

Ранее Селена Гомес сообщила, что ее возлюбленный, рэпер Бенни Бланко, сделал ей предложение руки и сердца.

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