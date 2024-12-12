Селена Гомес объявила о помолвке

Селена Гомес объявила, что выходит замуж за рэпера Бенни Бланко

Американская певица и актриса Селена Гомес сообщила, что ее возлюбленный, рэпер Бенни Бланко, сделал ей предложение руки и сердца. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка поделилась радостной новостью, выложив снимок помолвочного кольца. «Навсегда начинается сейчас», — подписала она пост. Предположительно, музыкант сделал певице предложение во время ночного пикника.

В августе Селену Гомес заподозрили в подготовке к свадьбе с Бенни Бланко. Тогда артистка подписалась в TikTok на компанию по организации мероприятий CMG Weddings & Events.