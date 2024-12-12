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10:52, 12 декабря 2024Культура

Селена Гомес объявила о помолвке

Селена Гомес объявила, что выходит замуж за рэпера Бенни Бланко
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Американская певица и актриса Селена Гомес сообщила, что ее возлюбленный, рэпер Бенни Бланко, сделал ей предложение руки и сердца. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка поделилась радостной новостью, выложив снимок помолвочного кольца. «Навсегда начинается сейчас», — подписала она пост. Предположительно, музыкант сделал певице предложение во время ночного пикника.

В августе Селену Гомес заподозрили в подготовке к свадьбе с Бенни Бланко. Тогда артистка подписалась в TikTok на компанию по организации мероприятий CMG Weddings & Events.

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