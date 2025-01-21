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01:48, 21 января 2025Мир

Комитет сената США одобрил кандидатуру на пост госсекретаря

Комитет сената США одобрил Марко Рубио на пост госсекретаря
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Комитет по международным делам сената США единогласно одобрил кандидатуру сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря страны. Это следует из результатов голосования, передает портал Axios.

За него проголосовали все 22 члена комитета. Кандидатуру Рубио предстоит утвердить полному составу верхней палаты американского Конгресса.

Кроме того, комитет по разведке также утвердил бывшего главу национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост руководителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ). В его поддержку высказались 14 законодателей, трое выступили против.

Ранее стало известно, что десятки сотрудников Госдепартамента США уходят в отставку по требованию избранного президента Дональда Трампа. Сообщалось, что массовые отставки призваны показать «решительный разрыв» команды Трампа с администрацией уходящего президента США Джо Байдена.

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