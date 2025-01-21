Комитет сената США одобрил кандидатуру на пост госсекретаря

Комитет сената США одобрил Марко Рубио на пост госсекретаря

Комитет по международным делам сената США единогласно одобрил кандидатуру сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря страны. Это следует из результатов голосования, передает портал Axios.

За него проголосовали все 22 члена комитета. Кандидатуру Рубио предстоит утвердить полному составу верхней палаты американского Конгресса.

Кроме того, комитет по разведке также утвердил бывшего главу национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост руководителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ). В его поддержку высказались 14 законодателей, трое выступили против.

Ранее стало известно, что десятки сотрудников Госдепартамента США уходят в отставку по требованию избранного президента Дональда Трампа. Сообщалось, что массовые отставки призваны показать «решительный разрыв» команды Трампа с администрацией уходящего президента США Джо Байдена.