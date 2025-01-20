Десятки сотрудников Госдепа уволились по требованию Трампа

WP: В США десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку по требованию Трампа

В США десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку по требованию избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Десятки высокопоставленных дипломатов покидают свои посты в Государственном департаменте с полудня в понедельник после получения соответствующих указаний от помощников избранного президента Дональда Трампа», — говорится в материале.

Массовые отставки призваны показать «решительный разрыв» команды Трампа с администрацией уходящего президента США Джо Байдена.

Отмечается, что в список войдут помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс.

Ранее сообщалось, что государственные служащие в США начали активно менять описание своих должностей и рабочих функций, чтобы не попасть под сокращение при избранном американском лидере Дональде Трампе.