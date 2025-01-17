Госслужащие США начали менять описание должностей для сохранения работы при Трампе

CNN: Госслужащие США меняют описание должностей, чтобы их не уволили при Трампе

Государственные служащие в США начали активно менять описание своих должностей и рабочих функций, чтобы не попасть под сокращение при избранном американском лидере Дональде Трампе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Люди определенно переосмысливают, как рассказывать о том, что они сделали и делают на своем рабочем месте, чтобы попытаться избежать пристального внимания», — передает телеканал слова федерального служащего, который предпочел остаться анонимным.

Дополнительно сообщается, что работники удаляют упоминания о принятии таких политических решений и терминов, связанных с «привязками к мерам по обеспечению расового и других видов многообразия».

13 ноября прошлого года Трамп заявил, что новый департамент эффективности государственного управления США (DOGE) возглавят американский миллиардер Илон Маск совместно с бизнесменом Вивеком Рамасвами. Департамент будет заниматься демонтажем правительственной бюрократии и сокращением расточительных расходов.