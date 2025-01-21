Политолог указал на желание Трампа зачистить наследие Байдена

Политолог Котов: Президент США Трамп хочет зачистить все наследие Байдена

Президент США Дональд Трамп хочет зачистить все наследие своего предшественника Джо Байдена. На это указал член экспертного клуба «Дигория» и Общественной палаты Московской области Кирилл Котов, сообщает Life.ru.

«Президенты США — бывший и нынешний — находятся в экзистенциальном противостоянии и пребывают по разные стороны идеологических баррикад. Байден после своего избрания также пытался зачистить наследие Трампа», — отметил политолог.

Он допустил, что Трамп может отменить указы о помиловании членов семьи бывшего президента. По его словам, есть предположение, что вступивший в должность главы государства политик может также начать мстить за несколько лет, проведенных под следствием.

20 января Дональд Трамп принес присягу и официально вступил в должность президента США. В первые часы после инаугурации он подписал десятки документов, в том числе отменил 78 решений Байдена.