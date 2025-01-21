Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:56, 21 января 2025Россия

Российский губернатор похвастался эффективной доставкой жителей региона в суды

Воронежский глава Гусев: В регионе будут эффективнее доставлять жителей в суды
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Воронежской области будут эффективнее доставлять жителей региона к следователям и в суды. Новацией похвастался глава региона Александр Гусев в Telegram.

По словам чиновника, это произойдет благодаря сотрудничеству властей Воронежской области с уголовно-исполнительной инспекцией региона: власти передали ФСИН дюжину новых автомобилей. Гусев заявил, что положительный эффект от качественной доставки ощутят на себе как инспекторы службы, так и обвиняемые.

«Процесс станет еще более безопасным и эффективным как для инспекторов, так и для осужденных», — рассказал подписчикам губернатор.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл провели проверку из-за слов депутата Андрея Саковича, который назвал жаловавшихся на рост цен россиянок «тупыми хабалками» и призвал их «биться головой об стену».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я буду наслаждаться истерикой». Илон Маск зиганул на инаугурации Трампа и перепугал весь мир. Что это было?

      Владимир Кличко задумался о возвращении на ринг

      Эксперт рассказал о недоверии российских вузов к ЕГЭ

      Доходы России от поставок одного вида продукции в Китай выросли в 546 раз

      В отношении развратившего шестерых детей россиянина возбудили дело

      Женщина оказалась «мертва» из-за опечатки

      В Госдуме допустили гражданскую войну в США после начала борьбы Трампа с ЛГБТ

      Захарова призвала расследовать американскую пропаганду инклюзивности и многообразия

      Российский губернатор похвастался эффективной доставкой жителей региона в суды

      Популярный блогер побил незнакомца в прямом эфире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше