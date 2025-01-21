Российский губернатор похвастался эффективной доставкой жителей региона в суды

Воронежский глава Гусев: В регионе будут эффективнее доставлять жителей в суды

В Воронежской области будут эффективнее доставлять жителей региона к следователям и в суды. Новацией похвастался глава региона Александр Гусев в Telegram.

По словам чиновника, это произойдет благодаря сотрудничеству властей Воронежской области с уголовно-исполнительной инспекцией региона: власти передали ФСИН дюжину новых автомобилей. Гусев заявил, что положительный эффект от качественной доставки ощутят на себе как инспекторы службы, так и обвиняемые.

«Процесс станет еще более безопасным и эффективным как для инспекторов, так и для осужденных», — рассказал подписчикам губернатор.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл провели проверку из-за слов депутата Андрея Саковича, который назвал жаловавшихся на рост цен россиянок «тупыми хабалками» и призвал их «биться головой об стену».