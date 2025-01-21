Стала известна причина удаления «Аноры» с Юрой Борисовым из онлайн-кинотеатров

Фильм «Анора» убрали из онлайн-кинотеатров до оглашения номинантов на «Оскар»

Фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера убрали из российских онлайн-кинотеатров на время анонсирования номинаций и подготовки к церемонии «Оскар». Об этом «Ленте.ру» сообщили представители компании-прокатчика картины.

«Фильм по-прежнему можно посмотреть в кинотеатрах. Мы поддерживаем кинопрокат, который хорошо работает. В онлайн-кинотеатры "Анора" вернется 17 февраля, после оглашения шорт-листа номинантов награды Американской киноакадемии», — объявила компания Arna Media, правообладатель картины в России.

Церемония вручения премии «Оскар» запланирована на 2 марта 2025 года. Объявление списка номинантов было перенесено на 23 января из-за бушующих в Лос-Анджелесе пожаров.

Ранее стало известно, что гонорар Юры Борисова взлетел после успеха «Аноры». Сообщается, что теперь актер получает в среднем 300 тысяч рублей за съемочный день.