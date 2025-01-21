Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:02, 21 января 2025Культура

Стала известна причина удаления «Аноры» с Юрой Борисовым из онлайн-кинотеатров

Фильм «Анора» убрали из онлайн-кинотеатров до оглашения номинантов на «Оскар»
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Анора»

Фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера убрали из российских онлайн-кинотеатров на время анонсирования номинаций и подготовки к церемонии «Оскар». Об этом «Ленте.ру» сообщили представители компании-прокатчика картины.

«Фильм по-прежнему можно посмотреть в кинотеатрах. Мы поддерживаем кинопрокат, который хорошо работает. В онлайн-кинотеатры "Анора" вернется 17 февраля, после оглашения шорт-листа номинантов награды Американской киноакадемии», — объявила компания Arna Media, правообладатель картины в России.

Церемония вручения премии «Оскар» запланирована на 2 марта 2025 года. Объявление списка номинантов было перенесено на 23 января из-за бушующих в Лос-Анджелесе пожаров.

Ранее стало известно, что гонорар Юры Борисова взлетел после успеха «Аноры». Сообщается, что теперь актер получает в среднем 300 тысяч рублей за съемочный день.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп предрек Москве большие проблемы за отказ заключать мир с Украиной. Что может ждать Россию?

      В России заявили об отсутствии у США техники для отправки людей на Марс

      Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ по машине в российском регионе

      Первая пациентка с онкозаболеванием крови прошла этап лечения российским препаратом

      В ЕС заявили о непонимании политики Трампа по Украине

      Зеленский озвучил стратегию в конфликте на Украине

      Стала известна причина удаления «Аноры» с Юрой Борисовым из онлайн-кинотеатров

      Анчелотти опроверг информацию о желании покинуть «Реал» по окончании сезона

      Российский участник СВО рассказал о спасшей его сослуживца детали

      Премьер Словакии Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше