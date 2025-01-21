В Раде назвали возможную причину отстранения Зеленского от власти

Дубинский: США не допустят к переговорам по Украине Германию и Францию

Одной из возможных причин отстранения президента Украины Владимира Зеленского и его политических союзников от власти станет желание США самостоятельно решать, кого приглашать на переговоры, и не считаться с желаниями украинского лидера. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, США и Россия не допустят до переговоров Францию, Германию и страны Прибалтики. Вместо них могут быть приглашены географические соседи Украины: Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Белоруссия и Турция.

«Таким образом, Трамп решит проблему участия НАТО, но без Германии, Франции, Дании, Великобритании, Италии. Это, к слову, о вопросе Уолца “кого мы пригласим за стол”», — заключил Дубинский.

Ранее кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник заявила, что при урегулировании конфликта на Украине важно поддержать и использовать подход американского лидера Дональда Трампа «мир через силу».