Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:38, 21 января 2025Бывший СССР

В Раде назвали возможную причину отстранения Зеленского от власти

Дубинский: США не допустят к переговорам по Украине Германию и Францию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Одной из возможных причин отстранения президента Украины Владимира Зеленского и его политических союзников от власти станет желание США самостоятельно решать, кого приглашать на переговоры, и не считаться с желаниями украинского лидера. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, США и Россия не допустят до переговоров Францию, Германию и страны Прибалтики. Вместо них могут быть приглашены географические соседи Украины: Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Белоруссия и Турция.

«Таким образом, Трамп решит проблему участия НАТО, но без Германии, Франции, Дании, Великобритании, Италии. Это, к слову, о вопросе Уолца “кого мы пригласим за стол”», — заключил Дубинский.

Ранее кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник заявила, что при урегулировании конфликта на Украине важно поддержать и использовать подход американского лидера Дональда Трампа «мир через силу».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн высказался об убийстве мирных жителей в Русском Поречном

      В ХАМАС заявили о желании Нетаньяху начать военные действия на Западном берегу

      Украинские беспилотники атаковали российский регион

      В российском городе снесли не до конца расселенный жилой дом

      Российский шахматист ответил заподозрившему его в готовности продаться экс-министру спорта

      Президент Мексики прокомментировала указ Трампа о переименовании Мексиканского залива

      Кадыров заявил об уничтожении Starlink ВСУ в Харьковской области

      В ООН назвали долг США перед организацией

      В США рассказали о самом главном вызове для нынешнего поколения американцев

      Ведущая с самыми идеальными в мире ягодицами пришла на съемки в прозрачном платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше