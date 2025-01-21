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19:35, 21 января 2025Мир

Кандидат в постпреды США при ООН высказалась об урегулировании на Украине

Стефаник: При урегулировании на Украине важно использовать «мир через силу»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

При урегулировании конфликта на Украине важно поддержать и использовать подход американского лидера Дональда Трампа «мир через силу». Об этом заявила кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник во время слушания в Сенате, трансляцию которого вел CBS News.

«Важно поддержать подход президента Трампа и его специального посланника по Украине Кита Келлога к решению этого кризиса и его урегулированию. Я буду работать с Советом национальной безопасности и моими коллегами в кабинете министров, чтобы использовать эту должность во всемирной организации для поддержки стратегии Трампа», — отметила она.

Стефаник подчеркнула свою приверженность подходу Трампа по продвижению его подхода «мир через силу», в том числе в контексте урегулирования украинского конфликта.

28 ноября прошлого года Келлог заявил, что необходимо реализовать «мир через силу» в конфликте на Украине. Концепция «мир через силу» была основой внешней политики Рейгана, которую Трамп перенял для реализации видения своего внешнеполитического курса.

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