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15:57, 22 января 2025Силовые структуры

Бывшего министра ДНР отказались досрочно освободить из колонии

Mash: Суд отказал экс-министру ДНР Стрелкову в освобождении из колонии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Суд отказал бывшему министру обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года лишения свободы за публичные призывы к экстремизму, в досрочном освобождении из колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Основанием для такого решения стала отрицательная характеристика от администрации ИК №5 Кирово-Чепецка, где отбывает срок осужденный. Из нее следует, что Стрелков вину свою не признает, в содеянном не раскаивается, а также признан лицом, исповедующим экстремистскую идеологию.

Кроме этого администрация сообщила, что во время проверки Стрелкову были сделаны замечания из-за неправильного хранения таблеток, разрешенных ему врачом. В характеристике указано, что на путь исправления он не встал.

Изучив документ, суд отказался заменить осужденному наказание на более мягкое.

Защита Стрелкова пообещала обжаловать отказ суда и подать летом новое прошение об условно-досрочном освобождении.

17 января сообщалось о жалобах экс-министра на администрацию колонии, которая оформила на него дисциплинарное наказание из-за таблеток. Тем самым, по его мнению, ему сорвали условно-досрочное освобождение.

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