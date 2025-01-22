ФСБ задержала продавшую свыше 2000 рогов вымирающих животных ОПГ

В Волгограде ФСБ пресекла деятельность торговавшей рогами сайгаков ОПГ

В Волгограде ФСБ пресекла деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконным оборотом рогов особо ценного вымирающего дикого животного. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, начиная с 2022 года и на протяжении двух лет, обвиняемые занимались продажей рогов сайгака. Руководил незаконным бизнесом гражданин иностранного государства. ОПГ действовала на территории Саратовской, Астраханской, Волгоградской областей, а также в Приморском крае и Республике Бурятия. Как правило, рога сайгаков покупались на границе с Казахстаном, откуда после попадали на международный рынок. Изъято свыше 2000 рогов сайгака, что эквивалентно гибели более 1000 животных.

Лидер преступного сообщества покинул территорию России, в связи с чем объявлен в международный розыск.

В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под домашним арестом. Уголовное дело готовится к направлению в суд.

Осенью 2024 года в Калмыкии полицейские задержали двух местных жителей, причастных к охоте на занесенных в красную книгу сайгаков.