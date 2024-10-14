Полицейские задержали причастных к охоте на краснокнижных сайгаков россиян

В Калмыкии задержали местных жителей, причастных к добыче краснокнижных сайгаков

В Калмыкии полицейские задержали двух местных жителей, причастных к добыче занесенных в красную книгу сайгаков. Об этом в понедельник, 14 октября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным силовиков, во время профилактического рейда на дороге Утта-Улан-Хееч силовики остановили супружескую пару, при досмотре автомобиля которой были обнаружены две туши краснокнижных копытных. Мужчина рассказал, что купил мясо у неизвестного человека для перепродажи. В тот же день были обнаружены два местных жителя, возможно причастных к охоте на редких животных. У них нашли 39 пар рогов сайгаков, шесть шкур и части тел.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых заключили под стражу.

30 июля сообщалось, что во Владивостоке суд рассмотрит дело в отношении двух иностранцев о незаконном обороте рогов сайгака.