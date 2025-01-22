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10:17, 22 января 2025Ценности

Кристина Асмус показала фото в прозрачном бюстгальтере

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала откровенное фото с отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном в сторис снимке 36-летняя звезда «Интернов» и «Текста» запечатлена в черных шортах и белом прозрачном бюстгальтере. Знаменитость позировала перед камерой, сидя за столом. На ее лице присутствует макияж с акцентом на нюдовую помаду, а волосы уложены назад.

«Кажется, официант хочет мне что-то сказать...» — подписала она публикацию.

Ранее фанаты высмеяли пляжные фото Кристины Асмус с отдыха на Мальдивах. Тогда актриса поделилась снимками, на которых продемонстрировала фигуру в слитном купальнике.

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