Минстрой запретит равномерную оплату за отопление

Минстрой России запретит равномерную оплату за отопление с 1 марта

Минстрой России запретит равномерную оплату за отопление с 1 марта. Об этом заявил замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя России Дмитрий Нифонтов, передает ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что субъекты, которые выбрали схему равномерной оплаты в течение 12 месяцев, смогут ее сохранить. Однако регионы, которые реализовали оплату по факту, уже не смогут перейти на равномерную оплату, отметил он.

Нифонтов подчеркнул, что министерство «стимулирует к переходу всех на оплату по факту». Также он добавил, что оплата на основании показаний прибора учета «более прозрачна».

Ранее сообщалось, что Минстрой намерен привлечь часть необходимых 4,5 триллиона рублей для модернизации инфраструктуры ЖКХ с помощью иностранных инвестиций.