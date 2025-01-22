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05:41, 22 января 2025Экономика

Минстрой запретит равномерную оплату за отопление

Минстрой России запретит равномерную оплату за отопление с 1 марта
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Минстрой России запретит равномерную оплату за отопление с 1 марта. Об этом заявил замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя России Дмитрий Нифонтов, передает ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что субъекты, которые выбрали схему равномерной оплаты в течение 12 месяцев, смогут ее сохранить. Однако регионы, которые реализовали оплату по факту, уже не смогут перейти на равномерную оплату, отметил он.

Нифонтов подчеркнул, что министерство «стимулирует к переходу всех на оплату по факту». Также он добавил, что оплата на основании показаний прибора учета «более прозрачна».

Ранее сообщалось, что Минстрой намерен привлечь часть необходимых 4,5 триллиона рублей для модернизации инфраструктуры ЖКХ с помощью иностранных инвестиций.

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