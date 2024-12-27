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07:46, 27 декабря 2024Экономика

Минстрой задумал привлечь иностранные инвестиции для ЖКХ

«Известия»: Минстрой привлечет 4,5 трн рублей у других стран для ремонта ЖКХ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Минстрой России намерен привлечь часть необходимых 4,5 триллиона рублей для модернизации инфраструктуры ЖКХ с помощью иностранных инвестиций. Об этом написала газета «Известия».

Подготовка договоров с иностранными партнерами запланирована на конец 2025 года. Минстрой выразил готовность участвовать в выставках и форумах, организованных в рамках БРИКС и ООН-Хабитат. В ведомстве полагают, что подобные инициативы позволят наладить сотрудничество с партнерами, среди которых Франция, Словакия и Эквадор.

В Минстрое добавили, что привлечение иностранных инвестиций также поможет использовать новые технологии и повысить производительность труда.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил о полной негодности коммунальных сетей в Челябинске. По его словам, сейчас жители города «не живут, а выживают».

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