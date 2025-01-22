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01:53, 22 января 2025Бывший СССР

На Украине арестовали обвиняемых в потере части Харьковской области офицеров

Суд на Украине арестовал обвиняемых в потере части Харьковской области офицеров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Суд на Украине арестовал обвиняемых в потере части Харьковской области офицеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский филиал «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией).

Под арест отправили командира оперативно-тактической группировки «Харьков» бригадного генерала Юрия Галушкина и командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковника Илью Лапина. Их обвиняют в бездействии на поле боя и потере Киевом части Харьковской области.

Отмечается, что Галушкину назначен арест с альтернативой в виде залога в размере пяти миллионов гривен (118 тысяч долларов), а Лапину — безальтернативный.

Ранее сообщалось, что троих бывших командиров бригад Вооруженных сил Украины задержали по обвинению в бездействии. Как сообщает Государственное бюро расследований республики, высокопоставленные военные не обеспечили надлежащую оборону Харьковской области в мае 2024 года.

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