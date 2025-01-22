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01:02, 22 января 2025Мир

Пушков сравнил Макрона и Трампа

Пушков: Макрон демонстративно противопоставляет себя Трампу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон демонстративно противопоставляет себя избранному американскому лидеру Дональду Трампу в вопросе украинского конфликта. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, заявления Макрона о продолжительности конфликта на Украине прямо противоречат словам Трампа.

«В то время, как Трамп декларирует — пусть пока на словах, но все же — курс на завершение войны, что еще раз подтвердил сегодня уже госсекретарь США Марко Рубио, Макрон обьявляет себя ее знаменосцем», — сравнил Пушков.

Ранее сенатор заявил, что у стран Европейского союза (ЕС) «плохое предчувствие» насчет президентства Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки, поскольку он наносит чудовищные удары по всем ценностям европейской либеральной элиты.

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