Пушков сравнил Макрона и Трампа

Пушков: Макрон демонстративно противопоставляет себя Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон демонстративно противопоставляет себя избранному американскому лидеру Дональду Трампу в вопросе украинского конфликта. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, заявления Макрона о продолжительности конфликта на Украине прямо противоречат словам Трампа.

«В то время, как Трамп декларирует — пусть пока на словах, но все же — курс на завершение войны, что еще раз подтвердил сегодня уже госсекретарь США Марко Рубио, Макрон обьявляет себя ее знаменосцем», — сравнил Пушков.

Ранее сенатор заявил, что у стран Европейского союза (ЕС) «плохое предчувствие» насчет президентства Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки, поскольку он наносит чудовищные удары по всем ценностям европейской либеральной элиты.