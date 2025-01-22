Россия и Узбекистан договорились о военном сотрудничестве

Россия и Узбекистан договорились о стратегическом партнерстве в военной сфере

Министр обороны России Андрей Белоусов и его коллега из Узбекистана Шухрат Халмухамедов подписали план военного сотрудничества и программу стратегического партнерства в военной сфере на пять лет. Об этом пишет ТАСС.

На 2025 год план включает 50 совместных мероприятий двух стран в военной сфере. Другие подробности плана и программы не разглашаются.

Наша совместная работа оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе, поэтому сегодняшней встрече мы придаем большое значение Андрей Белоусов министр обороны России

Стратегическое партнерство подразумевает углубленное сотрудничество между двумя странами, однако не предполагает участие стран в военных блоках, в отличие от союзничества.

Ранее представители другого государства бывшего СССР — Армении — подписали аналогичный документ с США. Документ между Ереваном и Вашингтоном касается сфер обороны, безопасности, развития высоких технологий, демократии и инклюзивности.