Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:51, 22 января 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на 12 лет колонии за расправу над бывшей женой

В Мурманской области осудили мужчину на 12 лет за убийство бывшей жены
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Мурманской области мужчину осудили на 12 лет за расправу над бывшей женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 26 марта 2023 года осужденный решил расправиться с бывшей женой из-за ссоры. Когда она подошла к своему дому в городе Кировске, мужчина несколько раз выстрелил в нее из пневматической газобаллонной винтовки. Пострадавшая получила ранения, несовместимые с жизнью. После этого преступник забрал женское тело из двора и спрятал в снегу.

Следователи провели ряд исследований, были получены результаты генетических, баллистических, медико-криминалистических и других экспертиз. Суд приговорил обвиняемого к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили пациента медицинского учреждения за нападение на сотрудницу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые высказал свою версию срыва Стамбульских переговоров

      Названы преимущества антидронового «Багатура»

      Постоянную утреннюю тошноту назвали признаком опасных болезней

      Квартиры бизнес-класса в Москве превысили в цене десятки миллионов рублей

      В российском городе пресекли деятельность ОПГ

      Джастин Бибер отписался от жены в соцсетях и объяснился

      В Совфеде раскритиковали намерение Трампа урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

      Бундесбанк засомневался в будущем германской экономики

      Беспилотники ВСУ ударили по предприятиям в российском регионе

      Российских судей отдали под суд за взятки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше