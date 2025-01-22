Россиянина осудили на 12 лет колонии за расправу над бывшей женой

В Мурманской области осудили мужчину на 12 лет за убийство бывшей жены

В Мурманской области мужчину осудили на 12 лет за расправу над бывшей женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 26 марта 2023 года осужденный решил расправиться с бывшей женой из-за ссоры. Когда она подошла к своему дому в городе Кировске, мужчина несколько раз выстрелил в нее из пневматической газобаллонной винтовки. Пострадавшая получила ранения, несовместимые с жизнью. После этого преступник забрал женское тело из двора и спрятал в снегу.

Следователи провели ряд исследований, были получены результаты генетических, баллистических, медико-криминалистических и других экспертиз. Суд приговорил обвиняемого к 12 годам колонии строгого режима.

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